Экономист Балынин: пособие по уходу за ребенком нужно увеличить до 100% от зарплаты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пособие по уходу за ребенком должно составлять 100% от заработной платы, как и пособие по беременности и родам, заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

"В настоящее время женщины стремятся после окончания периода по беременности и родам вернуться на работу, так как при нахождении в отпуске по уходу за ребенком значительно потеряют в сумме имеющегося в их распоряжении дохода", – объяснил экономист.

Он предложил увеличить минимальный размер пособия с 9227,24 до 19 242 рублей (100% МРОТ). Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится с 49 123,12 до 122 807,79 рубля.

По оценке Балынина расходы на реализацию этого предложения составят около 300 миллиардов рублей. Он рассказал, что инициатива была бы хорошим элементом в комплексе мер по совершенствованию социальной поддержки семей с детьми, притом что в России есть проблемы с рождаемостью.

Между тем размер пособия по уходу за ребенком хотят увеличить с 40 до 50% от средней зарплаты родителя, а с 2026 года – до 60%. Кабмин рассматривает возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое получают родители в декретном отпуске. Данное поручение премьер-министра страны Михаила Мишустина должно быть реализовано к январю 2025 года.