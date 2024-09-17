РБК: власти РФ планируют увеличить пособия по уходу за ребенком

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Размер пособия по уходу за ребенком хотят увеличить с 40 до 50% от средней зарплаты родителя, а с 2026 года – до 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение премьер-министра страны Михаила Мишустина.

По информации издания, кабмин рассматривает возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое получают родители в декретном отпуске. Поручение должно быть реализовано к январю 2025 года.

Сейчас размер этого пособия составляет 40% среднего заработка родителя за два предыдущих года.

Ранее в Госдуме поддержали идею ежегодной выплаты многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что, даже если главные потребности семьи закрыты, полученные средства всегда можно потратить на творческое развитие детей или на семейную поездку. По ее словам, речь идет не только о естественных потребностях и нуждах семьи, но и о развитии семьи.