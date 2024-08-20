Людмила Митрюк: памятный знак отремонтируют в Вешняках к 80-летию Великой Победы

Фото: Ульяна Пшеничная

Памятный знак "Звезда" в столичном районе Вешняки будет отремонтирован к 80-летию Великой Победы по итогам принятого на общественных обсуждениях решения. Об этом Агентству "Москва" сообщила руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк, которая собирала подписи в поддержку инициативы о срочной реконструкции знака.

"Мемориал – место притяжения для жителей района Вешняки. Каждый год здесь проводят мероприятия в память героев Великой Отечественной войны. Этот знак создали сами ветераны в 2005 году, с тех пор капитальный ремонт монумента ни разу не проводился", – сказала Митрюк.

Она отметила, что удалось собрать более 2 тысяч подписей и префект Восточного административного округа Николай Алешин вместе с руководством Мосгорпарка и департаментом культуры принял решение к 80-летию Победы отреставрировать памятный знак.

"Это патриотическое место боевой славы, памяти и гордости за победу отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Это место создали сами ветераны, и, конечно, важно о нем заботиться. Кроме того, наш парк "Радуга" – один из самых красивых, современных парков у нас на востоке. Нужно чтобы вид памятного знака и прилегающей территории соответствовали общему облику любимого парка", – отметила руководитель ЦМД "Новокосино".

На общественных обсуждениях вместе с жителями также решили, что нужно не только отремонтировать сам памятный знак, но и благоустроить территорию вокруг него, чтобы он полностью соответствовал современному облику парка.

В Москве также прошла презентация проекта "Маршрут наших побед" для ветеранов районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. Сейчас маршруты сформированы, все они будут использоваться в патриотических мероприятиях, а также получат интерактивный формат. Впоследствии проект может быть расширен на другие районы Москвы.

