Премьера фильма о Московском народном ополчении прошла в парке у Ростокинского акведука

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В парке у Ростокинского акведука состоялась премьера четырехсерийного художественного фильма режиссера Игоря Угольникова "По зову сердца". Лента рассказывает о подвигах бойцов Московского народного ополчения 1941 года, передает Агентство "Москва".

Это первая в истории советского и российского кинематографа художественная картина, которая с документальной четкостью рассказывает о героической обороне Москвы. В 1941 году на защиту столицы ушли более 200 тысяч москвичей разных возрастов и гражданских профессий. Многие из них погибли, но не пропустили врага.

Идею Угольникова восстановить историческую справедливость поддержал Владимир Путин и Сергей Собянин. Практическую помощь в съемках фильма оказало правительство Москвы. В основу сценария легли воспоминания ополченцев и фронтовиков. Несколько судеб ополченцев – главных героев – сплетены в общую сюжетную драматическую канву.

"Мне довелось заниматься архивами московского ополчения. Я нашел своего деда, который погиб в народном ополчении в составе 1-й стрелковой дивизии. Более сложной картины, начиная с "Брестской крепости" и "Подольских курсантов", я не делал. Огромная ответственность, огромный сценарий, большое количество персонажей", – поделился Угольников.

В съемках фильма, помимо профессиональных актеров, участвовали потомки бойцов Московского народного ополчения, одну из ролей сыграл председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Уверен, что этот фильм даст новый импульс для популяризации традиции добровольчества в истории нашего государства. Эта способность собирать силы, чтобы противостоять врагу в самые тяжелые моменты истории – подлинная национальная черта, культурный код нашего народа. Это традиция идет из глубины веков и объединяет ополчение 1612, 1812 и 1941 годов", – подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что на протяжении 10 лет в рамках программы "Памяти московского народного ополчения" проведено около 100 мероприятий, установлены пять памятников дивизиям ополчения, открыта станция метро "Народное ополчение", установлена официальная памятная дата – День Московского народного ополчения, которая празднуется 11 октября.

"Невозможно переоценить подвиг ополченцев, которые в 1941 году ценой своей жизни встали на защиту Москвы. Не имея достаточной военной подготовки, они сплотились и мужественно сражались с врагом, внося неоценимый вклад в Победу", – отметил директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

Перед показом фильма участники торжества возложили цветы к подножию памятника героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

"В большой и яростной битве с фашизмом у Москвы есть свое, особое измерение. Говоря о нем, мы вспоминаем баррикады на улицах, рубежи обороны на окраинах столицы, а главное – уходящих в ополчение москвичей, многие из которых не вернулись домой. Чтим героев, гордимся их подвигом. Память об ополченцах, не отдавших Москву, будет жить вечно. Это по-настоящему народный фильм", – заключила депутат Московской городской думы Лариса Картавцева.

Ранее жители Рязанского района столицы попросили привести в порядок памятник погибшим в годы ВОВ воинам. Специалисты уже работали с мемориалом, однако у горожан остались претензии. Они попросили обновить буквы на мемориальном камне и облагородить прилегающую территорию.