Депутат Мосгордумы Мельникова: в Нагорном районе откроется народный музей "Патриот"

Фото: Тимофей Мелентьев

Народный музей "Патриот", в котором будут демонстрироваться экспонаты боевой славы России, переданные жителями ЮАО, появится в стенах клуба ветеранов и патриотического воспитания, который открылся в июне в Нагорном районе. Об этом Агентству "Москва" сообщила сопредседатель клуба, депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Один из посетителей, ветеран спецназа МВД, преподнес новой организации боевой трофей – шеврон униформы противника. Он был добыт в 2014 году, когда его подразделение вело тяжелый бой за Донецкий аэропорт. С этого экспоната и начал создаваться тематический музей. Все желающие, в том числе жители Южного округа Москвы, на территории которого он находится, могут приносить семейные реликвии с военной историей. Изначально наш клуб задумывался как площадка для взаимодействия ветеранов с подрастающим поколением. Создание тематического музея идеально вписывается в эту концепцию", – сказала Мельникова.

Она добавила, что новое направление работы органично дополнит программу мероприятий клуба.

"Мы можем наглядно показать детям реалии боевых действий, помочь им прикоснуться к живой истории, творцами которой являются наши герои. Значимая часть экспозиции будет посвящена истории Великой Отечественной войны: участники гуманитарных мероприятий клуба рассказывали, что бережно хранят письма своих дедов и прадедов с фронта и их личные вещи. Часть из них они готовы передать в дар новому музею", – рассказала Мельникова.

Она также сообщила, что в июле под эгидой клуба ветеранов и патриотического воспитания пройдет ряд лекций с участием ветеранов СВО, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, а кроме того на ближайшие месяцы также запланированы автопробег, патриотический фестиваль, кинопоказы и серия гуманитарных акций.

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