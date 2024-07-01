Путин поручил создать национальный центр "Россия"

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Владимир Путин распорядился создать национальный центр "Россия", соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, центр будет создан в Москве в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия выставки-форума "Россия". Центр будет находиться под управлением АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Столичному правительству даны рекомендации в трехмесячный срок обеспечить предоставление земельного участка, который передан в аренду АО "Экспоцентр" и, на котором расположен ЦВК "Экспоцентр", в безвозмездное пользование АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". Также АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" поручено в трехмесячный срок определить организацию, которая будет ответственна за проектирование и строительство наццентра "Россия".

Помимо этого, исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано в трехмесячный срок представить оргкомитету по подготовке и проведению выставки "Россия" согласованный с АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" план создания филиалов наццентра. Финансирование расходов, связанных с деятельностью центра, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федбюджета.

Торжественная церемония закрытия выставки "Россия" пройдет в 18:30 6 июля. Для гостей подготовят концерт с музыкальными и танцевальными номерами, а также встречи с известными спортсменами. Ведущими концерта выступят Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Он будет проходить одновременно на нескольких сценах, расположенных на всей территории ВДНХ.