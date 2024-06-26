17-миллионный гость выставки "Россия" получил в подарок поездку в Нижний Новгород

Фото: russia.ru

Житель Волгограда Егор Морозов, ставший 17-миллионным гостем выставки-форума "Россия", получил в подарок трехдневное путешествие в Нижний Новгород от правительства Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте форума.

Мужчина приехал на выставку со своей женой Ольгой и двумя детьми – шестилетним Андреем и девятилетним Иваном. Им вручили сертификат на путешествие в торжественной обстановке. Морозов отметил, что поездка в Нижний Новгород стала для семьи большим сюрпризом.

"Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", – сказал Морозов.

В свою очередь, генеральный директор выставки Наталья Виртуозова рассказала, что сейчас на форуме максимальный поток гостей – не менее 100 тысяч человек в сутки. Она напомнила, что выставка закрывается 8 июля.

Организаторы выставки уточнили, что в рамках путешествия семья Морозовых посетит Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, музей "Русское искусство", Верхне-Волжскую набережную и парк 800-летия Нижнего Новгорода.

Их также ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец – город, основанный Юрием Долгоруким. Сегодня он знаменит сохранением традиций и народными художественными промыслами.

"Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород – 100% настоящая Россия!" – прокомментировал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Ранее семья из Орла стала 11-миллионным посетителем выставки-форума "Россия" и выиграла сертификат на четырехдневное путешествие в Томск.

