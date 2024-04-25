Одиннадцатимиллионный гость выставки "Россия" выиграл путешествие в Томск

Фото: пресс-служба выставки "Россия"/Сергей Баранов

Семья из Орла стала одиннадцатимиллионным посетителем выставки-форума "Россия" на ВДНХ и выиграла сертификат на четырехдневное путешествие в Томск. Об этом сообщается на сайте форума.

"Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", – отметила гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

Им вручили сертификат на четырехдневное путешествие на сцене в торжественной обстановке. В рамках поездки семья посетит первый за Уралом сельский парк, экскурсию в галерею "Аниматроник" и мастер-класс по созданию деревянного Дровосека. В программу путешествия также войдут мастер-класс по лепке изумрудных пельменей, экскурсии на экофабрику "Территория тайги" и в тайные подземелья. Завершится путешествие просмотром спектакля Театра "2+КУ" и мастер-классом в Первом музее славянской мифологии.

"Наш город, официальная студенческая столица России, дышит наукой, культурой и сибирской стариной", – рассказал Мазур во время вручения сертификата.

По словам губернатора, Томск воспитал много талантливых людей, один из которых – выпускник Томского учительского института, автор сказки "Волшебник Изумрудного города" Александр Волков.

Выставку-форум "Россия" открыли 4 ноября на ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров, которые прошли специальную подготовку, задействованы в ее мероприятиях. Посетить выставку можно до 8 июля.

