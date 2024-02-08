Международную выставку "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля. Об этом сообщил гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум Россия до 8 июля", – цитирует его РИА Новости.

Благодаря такой возможности, уверен Древаль, посетить выставку смогут те, кто еще не успел. Более того, летний формат позволит организаторам провести разные мероприятия, включая спортивные и культурные.

По словам гендиректора, у общества "Знание" уже есть несколько идей для выставки на лето. Он предположил, что новые события удивят москвичей.

С инициативой продлить выставку после 12 апреля ранее выступил Владимир Путин. Он заявил, что экспозиция пользуется популярностью. Москвичи и гости столицы с удовольствием посещают национальные павильоны стран СНГ.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

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