Тематические мероприятия от столичного транспорта пройдут на выставке "Россия"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические активности от московского транспорта с 13 по 25 февраля пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там указали, что в программу войдут:



цифровое тематическое шоу;

ретроспектива форменной одежды от клуба исторической реконструкции "Московский метро";

лекции от Музея транспорта Москвы;

выступления артистов "Музыки в метро" и Академического хора московского метро;

профессиональная диагностика от центра профориентации;

игры, викторины и квизы;

детские мастер-классы с сувенирами и подарками;

детская театрально-музыкальная постановка о столичном транспорте от команды Самодеятельного театра Корпоративного университета московского транспорта.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, прошлый год продемонстрировал, насколько Москва ушла вперед в области развития транспорта. По его словам, на выставке "Россия" граждане могут узнать об этом подробнее.

Отмечается, что выставка будет работать со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной день. Вход свободный.

Ранее гендиректор "Дирекции выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова заявила, что за три месяца выставку "Россия" посетили шесть миллионов человек. Шестимиллионным гостем стал москвич Дмитрий Ершов, который пришел на выставку с женой и детьми. В подарок семье вручили поездку в Салехард на День оленевода. Во время путешествия они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

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