Сергунина сказала, что гостей выставки "Россия" ждет свыше 40 мероприятий

Фото: Мостуризм

Для гостей международной выставки "Россия" проведут свыше 40 мастер-классов, концертов и встреч с культурными деятелями, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Она добавила, что мероприятия пройдут в рамках двухнедельной программы трека "Москва культурная". Новую тему экспозиции столицы презентуют 13 апреля.

"За полгода Москва представила на выставке 10 тем – от предпринимательства и туризма до технологий умного города. Посетители приняли участие более чем в 200 мастер-классах и 230 встречах с экспертами", – указала Сергунина.

По словам заммэра, уже 14-го числа в пространстве Москвы на выставке можно будет увидеть выступление столичного мужского камерного хора под руководством Валерия Рыбина, а 20 апреля здесь выступят солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. 27 и 28 апреля свои номера также покажут артисты Москонцерта.

Кроме того, в 13 часов 14-го числа все желающие смогут посетить встречу с народной артисткой РФ Ольгой Прокофьевой. В это же время 20 апреля состоится встреча с музыкантом и актером Василием Уриевским, а с 17:45 до 17:15 27-го числа выставку посетит народная артистка России Вера Алентова.

Сергунина добавила, что каждый день здесь будут проходить различные творческие мастер-классы. В 13 часов 14 апреля гости смогут изготовить театральные маски, в 16:30 26-го числа пройдет занятие по росписи и декору вееров, а в 13 часов 27-го числа – по рисованию пастелью.

"Кроме этого, для гостей организуют познавательные викторины, посвященные достопримечательностям, театрам и известным жителям столицы", – заключила она.

Ранее стало известно, что выставку "Россия" на ВДНХ посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионым гостем стал Константин Панфилов из Ярославля. Он выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин". Международная выставка-форум продлится до 8 июля.