Торжественная церемония закрытия выставки "Россия" состоится 6 июля

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Анатолий Медведь

Торжественная церемония закрытия выставки-форума "Россия" пройдет в 18:30 6 июля. В рамках мероприятия для гостей подготовят концерт с музыкальными и танцевальными номерами, а также встречи с известными спортсменами, сообщается в пресс-службе выставки.

Ведущими концерта выступят Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Он пройдет на всей территории ВДНХ, на нем одновременно будут работать несколько сцен. Среди артистов перед посетителями выступят Олег Газманов, Пелагея, Дмитрий Колдун, Алексей Воробьев, Анатолий Журавлев, Наталья Подольская и многие другие.

Помимо этого, в программу вошли ведущие народные танцевальные и хоровые коллективы страны. При этом среди спортсменов на закрытии будут присутствовать Дина и Арина Аверины, Сергей Карякин, а также Вячеслав Фетисов.

Мероприятие можно будет посмотреть из дома, так как его будет транслировать Первый канал.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на ВДНХ. На ней представлены главные достижения страны в науке, медицине, культуре, промышленности, строительстве и энергетике.

Ранее стало известно, что на выставке пройдут заключительные концерты проекта "Музыка в метро". Например, 27 июня перед горожанами выступит юная вокалистка Николь Короли. Артистка является победителем и призером многих всероссийских и международных конкурсов. На концерте певица исполнит лирические и "заводные" песни. Ее выступление стартует в 18:00 в павильоне № 75 на ВДНХ.

