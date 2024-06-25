Заключительные концерты проекта "Музыка в метро" пройдут на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Артисты проекта "Музыка в метро" представят заключительные концерты для гостей Международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Продолжается шестой сезон проекта "Музыка в метро". Артисты активно выступают на площадках метро и за его пределами. Только на выставке "Россия" прошло уже более 60 концертов наших исполнителей", – рассказал вице-мэр.

Дуэт "Папа Павел и Маняша" выступит перед зрителями 25 июня. Артисты исполнят кавер-версии популярных детских песен из мультфильмов и кинолент. Также 26 июня гостям представят музыкально-познавательную программу "От классики к джазу" в исполнении кларнетиста Дениса Фоменко. Аккомпанировать на фортепиано ему будет Артур Фоменко. Посетители услышат композиции Сиднея Беше, Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе и других музыкантов.

Кроме того, 27 июня перед гостями выступит юная вокалистка Николь Короли. Артистка является победителем и призером многих всероссийских и международных конкурсов. На концерте певица исполнит лирические и "заводные" песни. Все выступления стартуют в 18:00 в павильоне № 75 на ВДНХ.

Ранее первая выставка проекта "Искусство в метро" открылась в Москве. Художники представили свои картины в Музее Москвы. Вдохновением авторов картин стал метрополитен. Выставка открыта до 25 августа. Экспозиция приурочена к началу приема заявок на участие в проекте.