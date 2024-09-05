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05 сентября, 06:45

Транспорт

Маршруты наземного городского транспорта станут удобнее с открытием Троицкой линии метро

Маршруты наземного городского транспорта станут удобнее с открытием Троицкой линии метро

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В Москве идет подготовка к открытию первых станций Троицкой линии. В связи с этим изменятся маршруты наземного городского транспорта.

Например, на маршрутах с13 и 273 вместо остановки "Медицинский факультет" появится "Университет Дружбы народов", которая является одноименной платформой новой линии метро. К ней будет подъезжать и автобус № 718.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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