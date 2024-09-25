Законопроект о профилактике буллинга внесут в Госдуму до конца года

Законопроект о профилактике буллинга внесут на рассмотрение Госдумы до конца 2024 года.

Согласно документу, который пока находится на согласовании у федеральных органов власти, учителя в школах будут обязаны сообщать о травле учеников в полицию. И если факт травли подтвердится, то случаем займется комиссия по делам несовершеннолетних. Она оценит ситуацию, а затем с ребенком, проявившим агрессию, проведут "индивидуальную профилактическую работу".

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