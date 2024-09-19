В Москве будут наказаны подростки за жестокие издевательства над мальчиком

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Подростки, издевавшиеся над мальчиком на северо-западе Москвы, установлены и будут привлечены к ответственности по закону. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что издевавшиеся над ребенком подростки достигли возраста, с которого в России несут ответственность за свои действия. При этом, как уточнила Ярославская, родственникам пострадавшего будет оказана необходимая поддержка, а самому мальчику предоставят психологическую помощь.

Об инциденте стало известно из телеграм-каналов. Так, на появившихся в Сети кадрах, подростки на территории ЖК "Велтон Парк" стягивали штаны с ребенка и оскорбляли его, прислоняя лицо мальчика к паху одного из зачинщиков. Сам пострадавший при этом плакал и просил обидчиков остановиться. После этого следователи начали проверку.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, в котором попросила начать проводить в российских школах анонимные опросы для борьбы с буллингом.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы. Туда ведомство могло бы направлять школьных психологов, чтобы те проводили профилактику буллинга среди обучающихся.

