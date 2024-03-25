Юрист объяснил, как защитить ребенка от травли в школе

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Если ребенка травят в школе, родителям надо собрать максимальное количество доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения. Об этом заявил юрист Илья Русяев, сообщает News.ru.

По его словам, если администрация школы не реагирует на сообщения о травле учащегося, то следует обратиться в вышестоящие органы, например, прокуратуру или департамент образования. При необходимости стоит рассмотреть перевод ребенка в другой класс или образовательное учреждение, а также подавать иски в суд, добавил Русяев. Он отметил важность предоставления своевременной психологической помощи пострадавшему ученику.

Юрист напомнил, что с 16 лет наступает административная ответственность за правонарушения. Если дети несовершеннолетние, то ответственность за их действия будут нести родители, указал Русяев и подчеркнул, что жертва буллинга вправе потребовать компенсации морального вреда за причиненные страдания и возмещение морального ущерба и опровержения порочащих сведений.

Ранее адвокат, председатель Совета отцов в Ростове-на-Дону Игорь Ветров сказал, что школьному буллингу можно противостоять на уровне закона. По его словам, нужно собрать доказательства травли ребенка, обратиться к директору школы и потребовать вызова родителей обидчиков. Если же он откажется это делать, то граждане могут написать заявление на имя директора с просьбой принять профилактические меры в отношении обидчиков, а также заявление в местную комиссию по делам несовершеннолетних, уточнил Ветров.