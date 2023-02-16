Адвокат объяснил, что делать, если ребенка травят в школе

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Школьному буллингу можно противостоять на уровне закона. Об этом "Общественной службе новостей" сообщил адвокат, председатель Совета отцов в Ростове-на-Дону Игорь Ветров.

По его словам, признаками того, что ребенок подвергается травле, могут являться подавленное настроение после школы, нежелание посещать занятия, прогулы и отсутствие друзей среди одноклассников. Также ребенок начинает избегать разговоров о школьной жизни и отказывается принимать участие в классных мероприятиях, уточнил эксперт.

"Шаг первый – осторожно обсудите проблему с ребенком. Ни в коем случае нельзя ее игнорировать, считая, что буллинг – это что-то "несерьезное". Постарайтесь узнать у ребенка все подробности: почему, на его взгляд, его травят, кто травит, в чем выражается травля", – посоветовал Ветров.

Адвокат добавил, что после сбора информации о буллинге необходимо посетить директора школы и предоставить ему доказательства травли.

"От директора школы надо потребовать вызова родителей обидчиков. Если директор отказывается это делать – пишите заявление на имя директора с просьбой принять профилактические меры в отношении обидчиков, а также заявление в местную комиссию по делам несовершеннолетних", – сказал собеседник издания.

Ранее психолог Дарья Дроженко рассказала, как распознать в своем ребенке буллера. Она сказала, что родителям необходимо обращать внимание на поведение своего ребенка. Дети-буллеры чаще всего закрыты, раздражительны, а также слишком болезненно воспринимают проигрыш, добавила спикер.

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