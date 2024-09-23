Депутат ГД Аиткулова: запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан

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Пакет законопроектов, который введет в России запрет на пропаганду движения чайлдфри, не будет затрагивать образ жизни и личный выбор граждан, заявила в беседе с ТАСС одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

В данном случае речь идет только о запрете на распространение идеологии "отказа от деторождения", пояснила парламентарий.

"Учтем замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие "отказ от деторождения". Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека", – отметила она.

Ранее российское правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, согласно которому предлагается ввести наказание за распространение сведений, пропагандирующих идеологию чайлдфри. В соответствии с инициативой, он должен быть введен по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Кабмин также поддержал при условии доработок законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. В случае принятия инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".