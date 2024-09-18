Депутат Лантратова: представители движения чайлдфри ведут антигосударственную политику

Фото: 123RF/carballo

Представители движения чайлдфри отрицают традиционные для общества ценности и ведут антигосударственную политику. Об этом в беседе с RT заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат напомнила, что мода на отказ от детей пришла в Россию из Европы и США.

"Много лет настаиваю на том, чтобы дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда разрушительную эгоистическую идеологию чайлдфри", – сказала Лантратова, добавив, что традиционные ценности нужно отстаивать, в том числе на законодательном уровне.

По ее словам, в России не считают детей обременением, а многие матери успешно совмещают материнство с работой. Кроме того, представители движения часто ломают себе жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте, подчеркнула парламентарий.

"Разве можно такое увлечение назвать безобидным? Это уже вопрос национальной безопасности", – заключила Лантратова.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала законодательно запретить движение чайлдфри. По словам спикера, феминизм превратился в противостояние и движение против мужчин и традиционных ценностей.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что чайлдфри является чуждой системой для России. По мнению депутата, пропаганда чайлдфри должна быть запрещена. Однако парламентарий также обратила внимание на необходимость сохранить в этом вопросе "объективную осторожность".