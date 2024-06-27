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27 июня, 17:02

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Общественник Волынец заявила, что идеология чайлдфри активно насаждается в соцсетях

В РФ идеология чайлдфри активно насаждается в соцсетях

Фото: 123RF/rattanakun

Идеология чайлдфри активно насаждается в социальных сетях через группы, в которые вступает много детей и молодежи, рассказала в эфире радио КП основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

По ее словам, в группах гражданам транслируют информацию о том, что семья и дети – это плохо, отсутствует свобода и прочее. При этом открытой рекламы движения чайлдфри нет.

"Речь идет прежде всего об административной ответственности", – прокомментировала Волынец.

Основатель общественного движения подчеркнула, что людей, отказывающихся заводить детей, никто преследовать не будет.

Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что ведомство готовит законопроект о запрете идеологии чайлдфри в рамках выступления на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума. Также он рассказал, что понятие "традиционные ценности" планируется закрепить в толковом словаре русского языка.

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