Минюст предложил закрепить понятие "традиционные ценности" в толковом словаре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Понятие "традиционные ценности" планируется закрепить в толковом словаре русского языка. Такое заявление сделал замминистра юстиции России Всеволод Вуколов на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Замминистра рассказал, что сейчас нужно определиться с понятиями традиционных ценностей. По его словам, уже идет работа в сторону закрепления их в толковом словаре. Для этих целей также привлечены научные круги, добавил Вуколов.

"И мы работаем над проектом указа президента", – цитирует его ТАСС.

Ранее Вуколов сообщил, что Минюст РФ готовит законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Проводится работа по недопущению распространения, уточнил он и отметил, что подобные движения приравниваются к экстремизму.