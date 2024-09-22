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22 сентября, 16:51

Политика

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ в Курской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области.

По данным ведомства, средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск Север обнаружили скопление украинской живой силы в опорном пункте в приграничном районе Курской области. Прямым попаданием FPV-дрона опорный пункт противника был уничтожен.

На опубликованных кадрах видно точное попадание дрона в опорный пункт, а также последовавшие за ним взрыв и пожар.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

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