Миссия РФ в ООН призвала выработать рекомендации после подрыва пейджеров в Ливане

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Последствия подрывов пейджеров в Ливане должны быть проанализированы, после чего необходимо разработать соответствующие рекомендации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

По его словам, необходимо проанализировать не только вопросы, связанные с ближневосточным урегулированием конфликта, но и в контексте информационной безопасности.

Подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств связи произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. По последним данным, жертвами стали 37 человек.

Предполагается, что атака была направлена против представителей движения "Хезболла", поскольку этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны.

