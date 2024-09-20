Reuters: взорвавшиеся рации в Ливане были начинены взрывчатым веществом PETN

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Внутри сдетонировавших раций "Хезболлы" в Ливане находилось взрывчатое вещество PETN, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Взорвавшиеся устройства связи, по данным СМИ, были произведены японской компанией Icom. Однако ее представители утверждают, что рации модели IC-V82 не выпускаются уже 10 лет. Там предположили, что старые устройства могли переделать, чтобы поместить внутрь взрывчатое вещество.

При этом детонации подверглись даже те рации, аккумуляторы которых были отделены, рассказал другой источник.

Подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями произошел сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. Это привело к гибели 32 человек. Еще более 4 тысяч граждан пострадали.

Целью атаки стали представители движения "Хезболла". СМИ аргументировали это тем, что подобными устройствами связи пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жестко ответить за случившееся.

Подрывы устройств связи в Ливане являются подлой и неизбирательной атакой, заявила, в свою очередь, председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

