Матвиенко назвала подрывы устройств в Ливане подлой атакой

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Подрывы устройств связи в Ливане являются подлой и неизбирательной атакой, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания 4-го Евразийского женского форума.

"Мы не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку, от которой пострадали тысячи ни в чем неповинных людей, в том числе дети", – цитирует ее ТАСС.

Подрыв пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств случился 17 и 18 сентября в разных районах Ливана. Всего погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.



Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Позднее российский сенатор Алексей Пушков назвал инцидент новым оружием индивидуально-массового поражения.

