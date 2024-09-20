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20 сентября, 16:45

Политика

Матвиенко назвала подрывы устройств в Ливане подлой атакой

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Подрывы устройств связи в Ливане являются подлой и неизбирательной атакой, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания 4-го Евразийского женского форума.

"Мы не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку, от которой пострадали тысячи ни в чем неповинных людей, в том числе дети", – цитирует ее ТАСС.

Подрыв пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств случился 17 и 18 сентября в разных районах Ливана. Всего погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.

Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Позднее российский сенатор Алексей Пушков назвал инцидент новым оружием индивидуально-массового поражения.

Жители Ливана начали отключать технику после второй волны взрывов устройств по стране

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