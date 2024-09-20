Песков назвал взрывы мобильных устройств в Ливане темой живого интереса спецслужб РФ

Фото: AP Photo

Взрывы мобильных устройств в Ливане представляют собой тему живого интереса российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу", – подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом, Песков ответил на вопрос о том, обладает ли Москва информацией, в соответствии с которой США могло быть известно о данной атаке на территории Ливана.

Детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями произошла сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. Это привело к гибели 32 человек. Еще более 4 тысяч пострадали.

По данным СМИ, целью атаки стали представители движения "Хезболла". Журналисты аргументировали это тем, что подобными пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жестко ответить за случившееся.