Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов

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Массированная детонация пейджеров в Ливане – совершенно новый вид террористического акта с применением новых технологий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

Она подчеркнула, что атака сочетает в себе масштаб и применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях.

По ее словам, Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после нескольких дней беспрецедентных террористических кибератак и ударов израильской авиации.

"Напомню, 19 сентября израильская авиация осуществила серию массированных ударов по ряду районов на юге Ливана. До этого в течение двух дней, буквально подряд, 17 и 18 сентября, Ливан подвергся беспрецедентным террористическим атакам, они носили характер кибератак", – цитирует дипломата РИА Новости.

17 и 18 сентября в Ливане произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

По данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибли 32 человека и более 4 тысяч получили ранения.

СМИ пишут, что целью атаки стали представители движения "Хезболла". Журналисты аргументировали это тем, что подобными пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жестко ответить за случившееся.

Телеканал ABC заявил, что Израиль в течение 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.

19 сентября Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения. На малой высоте над Бейрутом пролетели истребители Израиля, имитировавшие воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения.