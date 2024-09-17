Владельцы iPhone пожаловались, что iOS 18 "убивает" аккумуляторы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцы iPhone пожаловались, что новая операционная система iOS 18 "убивает" аккумуляторы. О проблеме сообщается в статье New York Post.

Так, смартфоны стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходит очень медленно.

Кроме того, после обновления системы запускается множество фоновых процессов.

Некоторые пользователи утверждают, что телефон может разрядиться до 67% в течение двух часов, даже если им не пользоваться.

В новой системе предусмотрена поддержка протокола RCS для обмена сообщениями, видео и фото с устройствами Android. Владельцам iPhone также стали доступны индикаторы набора текста. Новые опции форматирования и текстовые эффекты появились в iMessage.

Также пользователи могут ознакомиться с широкими настройками персонализации домашнего экрана. Обновления коснулись и дизайна приложения "Фото".

Вместе с новой системой также вышла обновленная iPadOS 18. В ней появилось приложение "Калькулятор". Помимо этого, теперь пользователи могут решать различные математические примеры в "Заметках".

Избежать обновления iOS 18 и, как следствие, блокировки iPhone из-за неоригинальных комплектующих не получится, предупредил генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин. По словам эксперта, для многих российских пользователей это действительно означает, что в скором времени их гаджеты могут перестать работать. И даже если отключить в настройках автоматические обновления iPhone, это вряд ли поможет.

Главная проблема в том, что у неофициальных сервисов в России нет доступа к новым оригинальным запчастям. Более того, из-за отсутствия авторизации от Apple они используют детали, которые не идентифицированы в технической базе компании, объяснил специалист.

