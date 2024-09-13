Эксперт Виолин: избежать блокировки iPhone с неофициальными комплектующими не удастся

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Избежать обновления iOS 18 и, как следствие, блокировки iPhone из-за неоригинальных комплектующих не получится. Таким мнением с Москвой 24 поделился генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.

Ранее на сайте Apple появилось сообщение, что компания будет блокировать iPhone, где установлены неофициальные запчасти. Обновление iOS 18 выйдет 16 сентября – в ней появится функция Activation Lock. С ее помощью станет возможным отслеживание гаджетов с "донорскими" деталями. В случае их обнаружения от пользователя потребуется войти в Apple ID того устройства, с которого они были сняты. Предполагается, что это позволит пресечь попытки повторного использования составляющих с украденных или утерянных смартфонов. Притом компания разъяснила, что блокировка не коснется устройств, в которых стоят официальные подержанные комплектующие от Apple.

По словам эксперта, для многих российских пользователей это действительно означает, что в скором времени их гаджеты могут перестать работать. И даже если отключить в настройках автоматические обновления iPhone, это вряд ли поможет.



Алексей Виолин генеральный директор Ассоциации сервисных центров В свое время мы переделывали одну приставку и специально меняли прошивку так, чтобы она не обновлялась. И да, какое-то время это работало, но потом компания-разработчик выпустила прошивку, которая, несмотря на запрет обновления, все равно его запустила. И если даже та компания настолько заморочилась с отдельным устройством, то, очевидно, и Apple, которая зарабатывает на продаже своих запчастей, не поступит иначе.

По словам эксперта, главная проблема в том, что у неофициальных сервисов в России нет доступа к новым оригинальным запчастям. Более того, из-за отсутствия авторизации от Apple они используют детали, которые не идентифицированы в технической базе компании. Это повышает риски того, что рано или поздно некоторые отремонтированные устройства перестанут работать, заключил эксперт.

Ранее в России прекратили свою работу онлайн-конструктор сайтов Wix, а также платформа для совместной работы в интернете Coda. В соответствии с новыми правилами властей США с 12 сентября американским компаниям запрещено предоставлять услуги в сфере ПО, консалтинга, проектирования и прочего любому лицу на территории РФ.