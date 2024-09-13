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13 сентября, 09:54

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"Известия": скорость работы YouTube для россиян упала почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян упала почти в 10 раз

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Российские пользователи вынуждены ждать открытия видеороликов на YouTube в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. На мобильных устройствах время ожидания открытия первого кадра увеличилось в 2,5 раза, сообщает газета "Известия".

Эксперты проанализировали ситуацию за период с 3 июня по 9 сентября и пришли к выводу, что в среднем начало показа ролика для пользователей РФ увеличилось с 1,21 до 11,01 секунды. У мобильных операторов скорость загрузки снизилась с 1,76 до 3,83 секунды.

Как отметил эксперт Антон Прокопенко, на фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются открытия видео, в пять раз больше, чем на мобильных. По его словам, с 3 до 15% выросло количество случаев, когда пользователи не дожидаются и закрывают видеоролик.

При этом, добавил эксперт, пользователи начали чаще смотреть видео в более низком качестве.

"Новая же реальность пользователя YouTube: на фиксированных операторах, если повезет, это будет "большой пиксель посредине экрана" – 360p, а на мобильных операторах – SD-качество (480p)", – сказал Прокопенко.

Кроме того, как считает аналитик Эльдар Муртазин, технические проблемы будут продолжаться.

Специалист Даниил Лопатников подчеркнул, что YouTube можно использовать в виде исключения, ведь некоторых авторов до сих пор нет на русскоязычных площадках.

"В остальном же отечественные сервисы предоставляют все возможности комфортного просмотра контента у них", – заключил он.

По мнению директора Межконтинентальной киберспортивной лиги Александра Горбаченко, пока Google не начнет выполнять требования законодательства РФ, технические проблемы будут продолжаться.

YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах в России 3 августа. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК.

Позже у ряда российских пользователей начала работать браузерная версия YouTube. Видеозаписи начали воспроизводиться в мобильной и декстопной версии приложения, писали СМИ.

Между тем член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин объяснил, что в России не рассматривают вариант принудительной блокировки видеохостинга. При этом специалисты призвали россиян не скачивать программы – аналоги YouTube, так как те могут испортить компьютер или украсть личные данные.

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