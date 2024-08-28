Эксперт Люситенко заявила об опасности программ – аналогов YouTube

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам следует воздержаться от загрузки программ – аналогов видеохостинга YouTube, так как они рискуют испортить свою технику и скомпрометировать персональные данные. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на специалиста по работе с конфиденциальной информацией Анастасию Люситенко.

Эксперт пояснила, что на популярной платформе для разработчиков GitHub ранее появилась программа, которая, по словам разработчиков, может помочь смотреть, скачивать и комментировать видеоролики видеохостинга, а также "зарабатывать". Однако скачавшие, по словам Люситенко, заметили возросшие расходы на электричество, а также перегрев и подтормаживание компьютера.

"В дальнейшем это может привести к поломке устройства <...> Не нужно скачивать приложения с неизвестных ресурсов. Понятно, что GitHub – известная платформа, но нет гарантий, что там не появится вредоносное программное обеспечение", – добавила специалист.

В конце июля в ГД анонсировали замедление скорости загрузки YouTube до 70%, обвинив Google в том, что компания не обновляет оборудование в дата-центрах. После этого у многих российских пользователей с ПК перестали загружаться видео.

Это стало причиной разрыва некоторыми пользователями договоров с региональными операторами, которые якобы не могли решить проблему с работой видеохостинга и других сервисов Google, уточняли СМИ. Позже операторы связи начали самостоятельно ускорять YouTube, так как официального запрета сайта, по их мнению, не было.

