Депутат ГД Немкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается

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Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории РФ не рассматривается. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Парламентарий подчеркнул, что замедление сервиса – это следствие деградации кеширующего оборудования, в котором виновата компания Google, владеющая YouTube. Это естественный процесс, добавил Немкин.

Собеседник агентства отметил, что от видеохостинга многого не требуют – просто обслуживать свое оборудование в РФ самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности российских пользователей.

Ранее специалист по работе с конфиденциальной информацией Анастасия Люситенко рекомендовала россиянам воздержаться от установки программ – аналогов YouTube, поскольку они могут испортить технику и скомпрометировать персональные данные. По ее словам, не стоит скачивать приложения с неизвестных ресурсов. Даже на известной платформе GitHub нет гарантий того, что там не появится вредоносное программное обеспечение, предупредила эксперт.