"Известия": хакерская программа под видом YouTube распространяется в Сети

Фото: depositphotos/2nix

В Сети появилось приложение для Windows, которое под видом видеохостинга YouTube распространяет скрытый майнер. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов из Kaspersky GReAT.

Приложение появилось на веб-сервисе GitHub несколько месяцев назад. Как утверждает его автор, в программе реализован полноценный функционал известного видеохостинга: просмотр видео, возможность подписываться на каналы, ставить лайки и прочее. Однако вместе с тем пользователь получает на свое устройство скрытый майнер, предупредили эксперты.

"Устройство начнет тормозить, перегреваться, в редких случаях оно даже может выйти из строя. К тому же майнер потребляет много электричества, а платить за него приходится пострадавшему пользователю", – сообщил глава Kaspersky GReAT в РФ Дмитрий Галов.

В компании посоветовали удалить такую программу, если она оказалась на девайсе, с помощью защитного решения или специалистов, так как при неправильном удалении с компьютера майнер может вновь появиться на устройстве.

3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

Позже при попытке открыть YouTube браузер уведомлял пользователя об отсутствии соединения. Некоторым пользователям браузер выдавал ошибку или постоянную загрузку.

В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в России не планируют принудительно блокировать видеохостинг. По его словам, подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.