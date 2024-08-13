Эксперт Клименко: доход инфлюенсеров составит 1/10 от их заработка после закрытия YouTube

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Закрытие монетизации на YouTube в России снизит доход российских блогеров до 1/10 от их прошлого заработка, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Для сохранения заработка он посоветовал инфлюенсерам перейти на отечественные соцсети и видеосервисы.

"У них есть монетизационная программа, но объемы самих сервисов, конечно, гораздо меньше, чем YouTube", – уточнил Клименко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что общался с блогерами и, по их словам, такие сервисы, как Rutube, "ВКонтакте" и Дзен, в лучшем случае будут им платить одну десятую от их прошлой прибыли.

Отключение монетизации пользователям из России произошло 12 августа. Сервис контекстной рекламы Google AdSense сообщил о деактивации аккаунтов российских пользователей. В письме сказано, что те суммы, которые блогеры заработали с помощью платформы в июле, будут выплачены им в период с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

До этого в СМИ и Сети начала распространяться информация о возможной блокировке сервисов Google. Журналисты ссылались на соответствующие слова депутата Госдумы Алексея Диденко. В частности, он поделился мнением о том, что блокировка может произойти не по российской инициативе.

Однако зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что на данный момент в России не обсуждается возможность блокировки Google, Android и iOS, и назвал все заявления об этом обычным хайпом.