18 августа, 18:38Общество
В Москве пенсионерка вызвала скорую помощь из-за YouTube
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Пенсионерка из Москвы не смогла включить видеохостинг YouTube, из-за чего вызвала скорую помощь. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным издания, 76-летняя женщина позвонила врачам и пожаловалась на нарушение сознания. Медики прибыли к ней домой, однако зафиксировали у нее нормальное состояние.
Пенсионерка объяснила, что не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге, которую слушает, чтобы заснуть.
"Фельдшер быстро "вылечил" бессонницу – он установил пенсионерке VPN и пожелал доброго здоровья", – говорится в сообщении.
3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.
Позже сервис перестал работать у россиян на компьютерах. При попытке открыть YouTube браузер уведомлял пользователя об отсутствии соединения. Некоторым пользователям браузер выдавал ошибку или постоянную загрузку.
В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в России не планируют принудительно блокировать видеохостинг. По его словам подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.
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