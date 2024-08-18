В Москве пенсионерка вызвала скорую помощь из-за YouTube

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пенсионерка из Москвы не смогла включить видеохостинг YouTube, из-за чего вызвала скорую помощь. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным издания, 76-летняя женщина позвонила врачам и пожаловалась на нарушение сознания. Медики прибыли к ней домой, однако зафиксировали у нее нормальное состояние.

Пенсионерка объяснила, что не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге, которую слушает, чтобы заснуть.

"Фельдшер быстро "вылечил" бессонницу – он установил пенсионерке VPN и пожелал доброго здоровья", – говорится в сообщении.

3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

Позже сервис перестал работать у россиян на компьютерах. При попытке открыть YouTube браузер уведомлял пользователя об отсутствии соединения. Некоторым пользователям браузер выдавал ошибку или постоянную загрузку.

В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в России не планируют принудительно блокировать видеохостинг. По его словам подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.

