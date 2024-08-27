27 августа, 20:25Политика
Медведев заявил, что YouTube и другие соцсети ведут себя некрасиво и зачищают ресурсы РФ
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Ряд соцсетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищая российские ресурсы. Об этом на встрече с участниками СВО заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик указал, что такие площадки продвигают ресурсы оппонентов и врагов РФ.
"Ну, это неправильно. Мы им неоднократно говорили: "Ну, вы все-таки баланс какой-то держите". Но нет", – цитирует Медведева РИА Новости.
YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, 3 августа. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть видеохостинг через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.
Позже у ряда российских пользователей начала работать браузерная версия YouTube. Видеозаписи начали воспроизводиться в мобильной и декстопной версии приложения, писали СМИ.
Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин указывал, что в России не планируют принудительно блокировать видеохостинг. По его словам, такой сценарий даже не рассматривается, так как ответные меры не должны вредить гражданам.
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