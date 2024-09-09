РБК: ФАС заявила о жалобах на условия раздачи доступа в Сеть у операторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о жалобах россиян на ограничение скорости при раздаче доступа в Сеть со смартфонов в режиме модема. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ответ службы.

Отмечается, что операторы МТС, "МегаФона", "Билайна" и "Т2" сделали раздачу трафика платной еще в начале прошлого года. ФАС увидела в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства и потребовала отменить платную опцию, что и было сделано операторами еще до февраля 2024 года. Однако с весны того же года пользователи стали жаловаться на качество доступа в Сеть при использовании опции.

Журналисты уточнили, что абонентам объяснили снижение скорости ограничением лимитов из-за возвращения бесплатной раздачи трафика. По данным издания, скорость снижается при расходовании лимита в 20–30 гигабайт, в зависимости от оператора. При этом "Мегафон" и "Т2" опровергли какие-либо ограничения на скорость. Источники СМИ связали возросший спрос на раздачу мобильного трафика с замедлением YouTube.

Но аналитик Эльдар Муртазин объяснил ограничения устаревшими тарифными планами, по которым абоненты подключают бесплатную раздачу для всех устройств и платят по 300–400 рублей в месяц. Последнее создает высокую нагрузку на сети, добавил он и подчеркнул невыгодность такого положения дел для компаний. Другой специалист Максим Савватин уточнил, что ограничения скорости были всегда.

"Они связаны с нагрузкой на сети мобильной связи, поскольку даже небольшое количество пользователей с активным скачиванием условно "тяжелого" контента может усилить нагрузку на сеть и ухудшить качество мобильного интернет-доступа для других абонентов", – уточнял аналитик.

Ранее ФАС возбудила уголовные дела против МТС, "Мегафона" и "Билайна" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. По версии службы, компании не исполняли свои обязанности после предписаний отменить дополнительную плату при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

