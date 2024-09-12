Конструктор сайтов Wix и платформы Miro и Coda прекратили работу в РФ

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Онлайн-конструктор сайтов Wix, а также платформа для совместной работы в интернете Coda и интерактивная доска Miro прекратили свою работу в РФ с 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления сервисов.

Так, Wix объявил, что с 12 сентября ограничит доступ к платформе для россиян в соответствии с новыми правилами властей США, запретивших американским компаниям предоставлять услуги в сфере ПО, консалтинга, проектирования и прочего любому лицу на территории РФ.

Кроме того, компания будет блокировать аккаунты граждан РФ, как платные, так и бесплатные. После блокировки все сайты владельца аккаунта будут сняты с публикации и недоступны к просмотру.

Пользователи платформы Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа с 12 сентября еще в августе. В них говорилось, что компания обязана следовать всем нормативным актам в США и Евросоюзе, включая санкции.

Сайт Coda также заявил о прекращении работы в России и Белоруссии с 12 сентября в целях соблюдения усиленных торговых санкций и прочих ограничений в адрес этих государств.

9 сентября платформа для создания заметок и списков Notion также полностью прекратила работу в России. В компании сообщили, что данное решение было принято в связи с введением со стороны США ограничений.

В этот же день россияне столкнулись с еще одной проблемой: новый аккаунт Google нельзя подтвердить с помощью российского номера телефона. Система позволяет выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать адрес электронной почты и пароль к ней. Однако подтверждение российского мобильного номера невозможно.