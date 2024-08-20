20 августа, 15:11Технологии
Сервис "Агент Мail.ru" завершил работу
Фото: depositphotos/puhhha
Программа для мгновенного обмена сообщениями "Агент Мail.ru" прекратила работу. Соответствующая информация появилась на сайте сервиса.
"Продолжайте общаться с друзьями в "VK мессенджере", а с коллегами – в VK WorkSpace", – говорится в публикации.
Представители VK подтвердили в беседе с ТАСС, что намерены сосредоточиться на развитии этих двух площадок.
Ранее мессенджер ICQ официально закрылся. Последнее масштабное обновление сервиса было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ. Однако в мае 2024 года стало известно о прекращении работы мессенджера.
Мессенджер ICQ закрыли после 28 лет работы