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20 августа, 15:11

Технологии

Сервис "Агент Мail.ru" завершил работу

Фото: depositphotos/puhhha

Программа для мгновенного обмена сообщениями "Агент Мail.ru" прекратила работу. Соответствующая информация появилась на сайте сервиса.

"Продолжайте общаться с друзьями в "VK мессенджере", а с коллегами – в VK WorkSpace", – говорится в публикации.

Представители VK подтвердили в беседе с ТАСС, что намерены сосредоточиться на развитии этих двух площадок.

Ранее мессенджер ICQ официально закрылся. Последнее масштабное обновление сервиса было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году в России планировали перезапустить ICQ. Однако в мае 2024 года стало известно о прекращении работы мессенджера.

Мессенджер ICQ закрыли после 28 лет работы

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