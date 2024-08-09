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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых позволяет предотвращать использования платформы в террористических и экстремистских целях. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

При этом еще недавно, по информации сервиса "Сбой.РФ", в работе мессенджера наблюдались технические неполадки.

Ранее член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать TikTok на территории России. В обращении депутата указано, что соцсеть является алгоритмом, который нужен для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Кроме того, по его мнению, она нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.

В числе других причин парламентарий также указал мнения экспертов, которые говорят о негативном влиянии соцсети на детскую психику, а также о вреде чрезмерного увлечения TikTok. Последнее грозит ухудшением памяти, депрессией, стрессом и тревогой, объяснил он.

Кроме того, Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров также призывала Роскомнадзор заблокировать приложение TikTok в России. АППСИМ потребовала проверить приложение на предмет локализации аудитории (закон "О персональных данных"), так как TikTok до сих пор позволяет посмотреть ролики и оставить под ними комментарии. При выявлении нарушений ассоциация просит Роскомнадзор применить максимальную меру наказания – заблокировать соцсеть.

При этом сам Роскомнадзор заявлял, что пока не планирует ограничивать работу TikTok на территории России, а регулятор, в свою очередь, не получал сообщений от платформы о возобновлении работы в РФ.

