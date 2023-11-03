В РКН заявили, что регулятор не ограничивает работу TikTok в России

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Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса по просмотру и созданию видео TikTok на территории РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН также уточнили, что регулятор не получал уведомлений от компании о возобновлении работы платформы в России.

Ранее в Сети распространились сообщения о возобновлении работы TikTok на территории страны.

До этого сервис ввел ограничения по времени использования соцсети для несовершеннолетних. Как уточняли в компании, TikTok автоматически установит ограничение на 60 минут в сутки.

В феврале сообщалось, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг отправила профильным ведомствам служебную записку со сроком, за который учреждения должны будут удалить TikTok с корпоративных устройств.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ