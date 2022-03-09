Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина

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Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok снять ограничение доступа к аудиодорожке видеозаписи обращения Владимира Путина и объяснить причины их введения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что данное решение администрации TikTok нарушает принципы беспрепятственного доступа к информации и ее свободного распространения.

Ранее платформа TikTok объявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. Там уточнили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. TikTok будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.