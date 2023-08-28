Депутат ГД предложил РКН включить Signal в список иностранных мессенджеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что Роскомнадзор должен внести Signal в перечень иностранных мессенджеров, которые запрещено использовать для передачи платежной информации и персональных данных россиян. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Парламентарий рассказал, что в последние дни в интернете набирает популярность видеоролик, в котором американский журналист Такер Карлсон рассказывает, что Агентство национальной безопасности США узнало о его планах взять интервью у Владимира Путина, когда он обсудил это в Signal со своим коллегой.

"Удивляться тут нечему. История с американским журналистом лишь подтверждает, что у АНБ есть доступ ко всем перепискам во всех американских мессенджерах. <...> Не нужно считать, что мессенджер Signal – это исключение", – написал Горелкин.

Он напомнил, что в качестве основного преимущества Signal называется сквозное шифрование, однако он не исключает, что разработчики могли оставить лазейку для спецслужб США. Депутат также утверждает, что данный мессенджер популярен среди российских силовиков

"Думаю, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников", – подытожил парламентарий.

Ранее в Минцифры РФ заявляли, что у ведомства нет планов по ограничению работы мессенджеров для личного общения. Перед этим, минувшей весной, Роскомнадзор включил ряд мессенджеров, в том числе Telegram, Viber и Discord, в перечень мессенджеров, которые организациям из РФ запрещено использовать при предоставлении услуг.

