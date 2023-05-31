Роскомнадзор внес "Дзен", Rutube и Twitch в реестр социальных сетей

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Роскомнадзор (РКН) добавил платформы "Дзен", Rutube и Twitch в реестр социальных сетей, следует из сообщения на сайте ведомства.

"В реестр социальных сетей включены новые площадки "Дзен", Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", – указано в сообщении.

Ранее в РКН потребовали от Twitch удалить 15 материалов об организации незаконных лотерей. Представители РКН добавили, что соответствующая информация была направлена в том числе в Следственный комитет для принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством РФ.

До этого в реестр запрещенной информации РКН внесли аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Николая Лебедева и других блогеров, которые ведут трансляции на Twitch. Решение было связано с незаконной рекламой казино.