Платформу Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации

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Суд оштрафовал платформу для стриминга Twitch на 4 миллиона рублей за отказ убрать недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным российской Генеральной прокуратуры, на площадке было обнаружено четыре материала с ложной информацией о спецоперации РФ и всеобщей мобилизации. Также ведомство выявило фейки о ядерной войне.

Twitch Interactive, Inc. признали виновным по статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

31 января мировой судья судебного участка столичного Таганского района также оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей. Взыскание было назначено за то, что сервис не удалил эфир с бывшим советником украинского президента Алексеем Арестовичем.

За аналогичное нарушение суд оштрафовал платформу на такую же сумму в октябре прошлого года. В интервью, которое Арестович дал экс-адвокату Марку Фейгину (признан иноагентом в РФ), выявили ложную информацию о ВС РФ.

А в августе 2022-го платформа получила штраф за публикации записи стрима жительницы украинской Бучи.