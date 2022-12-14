"Лига безопасного интернета" просит проверить Twitch на пропаганду наркотиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Лига безопасного интернета" попросила МВД и Роскомнадзор проверить стриминговую платформу Twitch на предмет рекламы наркотиков. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

"Ярким примером может послужить появление рекламы наркомагазина у одного из блогеров, ранее депортированных с территории России. Эта реклама вызвала возмущение блогерского сообщества и многие из них обратились по этому поводу к нам. Обращения будут направлены в Роскомнадзор и ГУНК МВД России", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она также призвала блогеров и всех, кто видит рекламу магазинов по продаже наркотиков, направлять жалобы в службы поддержки соцсетей. По ее словам, "Лига безопасного интернета" внимательно отслеживает рекламные объявления наркомагазинов у блогеров.

Ранее сообщалось, что в отношении рэпера Oxxxymiron за песню "Ойда" возбудили административное дело. Письмо с просьбой о проверке песни "Ойда" в адрес Генпрокуратуры РФ направила Екатерина Мизулина.

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