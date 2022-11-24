Блогера Некоглая выдворили из России – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Тиктокера Николая Лебедева, более известного как Некоглай, выдворили из России в Молдавию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, блогер, являющийся гражданином Молдавии, утром 24 ноября вылетел в Ереван. До этого Некоглай около двух недель находился в центре временного содержания мигрантов.

В начале ноября Некоглай опубликовал видеоролик с пародией на солдата, который откидывал сброшенные на него с беспилотника гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, посчитав, что ролик дискредитирует ВС РФ, назвала блогера "выродком" и обратилась в правоохранительные органы.

После этого появились сообщения о задержании блогера в районе "Москва-Сити". Источники в правоохранительных органах отмечали, что это связано с нарушением миграционного законодательства.

Позже суд оштрафовал Некоглая на 5 тысяч рублей и постановил выдворить его из страны.



Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф в 5 тыс рублей защиты блогера Некоглая

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