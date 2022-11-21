Российский боец рассказал, как отбрасывал от себя гранаты ВСУ в окопе

Фото: youtube.com/The Telegraph

Беспилотник Вооруженных сил Украины восемь раз сбрасывал гранаты в окоп с российским бойцом 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции ДНР Рустамом Худайнуровым. Мужчина руками отбрасывал от себя боеприпасы, но один из них взорвался у его ног. Об этом сообщает телеканал "360".

Военнослужащий рассказал, что в момент инцидента ему не было страшно, так как он старался держать себя в руках. По его словам, быстро отреагировать на ситуацию помогло самообладание. Боец добавил, что насторожился, когда услышал звук беспилотника, а после сбрасывания боеприпасов не растерялся.

Худайнуров добавил, что ролик был снят 30 октября, а в Сети он его увидел 5 ноября. Мужчина признался, что узнал себя на видео сразу, так как ждал, когда его выложат, после чего сразу отправил ролик жене.

В настоящее время Худайнуров находится в больнице.

"Мне повезло: руки-ноги на месте, осколки в ноге и в руке, почти вся правая сторона попала", – отметил он.

При этом военнослужащий подчеркнул, что не планирует продолжать службу после возвращения из госпиталя. По его словам, у него уже "нет здоровья".

Ранее в Сети начало распространяться видео, на котором солдат, лежа в окопе, отбрасывал от себя гранаты ВСУ. До этого соответствующий ролик опубликовала британская газета Telegraph, которая позже скрыла комментарии, так как пользователи начали восхищаться мужеством и смекалкой российского военного.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Видео: телеграм-канал Москва 24

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