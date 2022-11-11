16:00Общество
Некоглай раскаялся и попросил суд выдворить его из России
Фото: телеграм-канал Nekoglai
Тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) раскаялся и попросил суд поскорее вернуть его в Молдову. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 11 ноября, он принял участие в судебном заседании в режиме онлайн.
"Я просто хочу домой <...> Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь", – сказал блогер.
Он также сообщил суду, что никто не применял к нему физическую силу.
Ранее стало известно, что суд оштрафовал блогера Некоглая на 5 тысяч рублей, а также было принято решение выдворить его из России. Уточнялось, что блогера привлекли по статье "Нарушение миграционного законодательства".
Позднее в суд поступила апелляционная жалоба в интересах блогера. 11 ноября Московский городской суд признал законным решение о принудительном выдворении молодого человека из РФ.
До этого в Сети распространился ролик, где Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.
Позднее в СМИ появилась информация, что блогера задержали правоохранители. По информации источника издания в столичном ГУ МВД, Некоглая задержали в районе "Москва-Сити".
Блогера Некоглая выдворят из РФ
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